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Сегодня, 13:50

Кавалари недоволен остановкой боя с Дациком: «Cудья начал отсчет с 5-ти!»

Кавалари недоволен остановкой боя с Дациком
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Бразильский боец Сауло Кавалари недоволен остановкой боя с российским тяжеловесом Вячеславом Дациком.

«Я не согласен с результатом, потому что есть определенные правила, тем более на таком мероприятии, что бой должен быть остановлен, когда спортсмен нокаутирован и валяется на полу — сказал Кавалари «СЭ». — Этого не произошло. Я думаю, если бы Дацик был в моей ситуации, то бой не был бы остановлен. Поэтому я думаю, что здесь есть такая ситуация, что я иностранец. Но я недоволен остановкой боя».

«Также судья начал отсчет с 5-ти! — продолжил Кавалари. — Это не по правилам».

Дацик победил Кавалари нокаутом в первом раунде. Бойцы сразились по правилам бокса в главном событии турнира лиги PRAVDA, который состоялся 15 апреля в Москве.

Вячеслав Дацик
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