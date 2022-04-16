Кавалари недоволен остановкой боя с Дациком: «Cудья начал отсчет с 5-ти!»

Бразильский боец Сауло Кавалари недоволен остановкой боя с российским тяжеловесом Вячеславом Дациком.

«Я не согласен с результатом, потому что есть определенные правила, тем более на таком мероприятии, что бой должен быть остановлен, когда спортсмен нокаутирован и валяется на полу — сказал Кавалари «СЭ». — Этого не произошло. Я думаю, если бы Дацик был в моей ситуации, то бой не был бы остановлен. Поэтому я думаю, что здесь есть такая ситуация, что я иностранец. Но я недоволен остановкой боя».

«Также судья начал отсчет с 5-ти! — продолжил Кавалари. — Это не по правилам».

Дацик победил Кавалари нокаутом в первом раунде. Бойцы сразились по правилам бокса в главном событии турнира лиги PRAVDA, который состоялся 15 апреля в Москве.