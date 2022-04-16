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Сегодня, 12:43

В команде Немкова отреагировали на слухи о переходе российского бойца в UFC

В команде Немкова заявили, что в UFC не делали заявлений о возможном переходе бойца
Сергей Федоров
Корреспондент
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Боец команды Федора Емельяненко Кирилл Сидельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на разговоры в прессе о возможном переходе российского бойца ММА Вадима Немкова в UFC.

«Это все слухи. Пока официальных заявление никаких заявлений, ни со стороны UFC, ни со стороны нашей команды, не было», — сказал Сидельников корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее в комментарии «СЭ» глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Немкову давно пора выступать в UFC.

На счету 29-летнего российского спортсмена в ММА — 15 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. У 32-летнего Андерсона — 16 побед и 5 поражений.

Вадим Немков
UFC
ММА
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