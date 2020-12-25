Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым. Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве.

Бойцы подрались в клетке после завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым. Минеев вышел в октагон и вызвал Исмаилова на поединок. Между бойцами произошла потасовка, перешедшая в массовую драку.

— На самом деле, это в чистом виде импровизация Минеева, — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». — Он сидел, увидел Магу и сказал: «Пойду ему сейчас вызов кидать». Кто ему откажет в такой момент? Драка — это плюс для раскрутки боя, но если бы знал, что так будет, никогда бы его в клетку не пустил. На самом деле, не они спровоцировали драку. Там просто с Магой кто-то был. Если бы между ними оставалось, то того, что вы видели, не было бы. Мага дернулся в сторону Вовы, потом Вова, снова Мага, Вова. Их бы разняли, они пошумели и все.