Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» возможность поединка по правилам бокса между бойцами ММА Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым. Ранее Емельяненко сообщил Sport24, что бой между ними состоится летом.

— Вы будете его организовывать? — вопрос Гаджиеву.

— Да, но пока-то организовывать нечего, пока это просто разговор. Но оба уже рвутся бой. Хотя нельзя забывать, что у обоих в апреле поединки, нельзя это списывать со счетом, спортивный бог этого не любит. И тот и другой — из тех, кто ничего просто так не говорят, так что можно сказать, что процесс уже пошел.

— Почему именно в боксе, а не в ММА?

— Я не знаю. Это же было предложение Минеева, Емельяненко подхватил... Но интересно же!

— Это да. А кто выступит спонсором этой истории? Ясно же, что Емеляьененко запросит не меньше 10 миллионов рублей, да и Минеев вряд ли сильно меньше.

— Люди выступят спонсорами. Люди покупают билеты, идут на такие шоу. Каждый, кто купил билет, по сути— спонсор. Конечно будут и коммерческие спонсоры, но если сейчас говорить о том, каким будет финансовый расчет, то он будет строиться вокруг реализации билетов. Потому что бой, я уверен, никого равнодушным не оставит. Его надо делать либо в столице, либо в Санкт-Петербурге.

— Означает ли это, что реванш Минеева с Исмаиловым откладывается на неопределенный срок?

— А они бы и так раньше осени не смогли бы подраться, потому что у Магомеда обязательства перед ACA, это не секрет, он их будет выполнять в апреле. Потом начинается месяц Рамадан. Поэтому мы Магу потеряли и на май. Летом такие большие бои никому не нужны. Поэтому так или иначе он не прошел бы раньше осени. (Михаил Потапов)