Камил Гаджиев призвал запретить езду на электросамокатах в Москве

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что езду на электросамокатах в Москве необходимо запретить.

«Я бы самокатчиков запретил. Сейчас какие-то компромиссы ищут. Просто запретить нахер эти самокаты — и все! Пусть люди пешком ходят — полезнее. С такой скоростью носятся. И стар, и млад... Вот-вот кого-нибудь собьют, реально», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

15 сентября в Элисте чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев проведет бой по кикбоксингу против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо. Одним из промоутеров данного турнира является Камил Гаджиев.