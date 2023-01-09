Чемпион UFC Нганну намекнул на переход в PFL

Чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну, кажется, намекнул на переход в PFL.

36-летний камерунец опубликовал фотографию в соцсетях, на которой он ужинает вместе с семьей. Среди сидящих за новогодним столом оказалась женщина, одетая в футболку PFL.

«Начинаем самый лучший год! Счастливого 2023 года всем вам», — написал Нганну.

На счету Нганну 17 побед и 3 поражения. В последнем поединке, который состоялся в январе прошлого года на UFC 270, Нганну единогласным решением судей выиграл у Сирила Гана.