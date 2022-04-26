Нганну назвал двух бойцов UFC, с которыми хочет подраться

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что намерен подраться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0), однако не хочет расставаться с UFC.

«Думаю, что UFC — отличный промоушн. Я хочу продолжать драться там, — отметил Нганну в интервью The MMA Hour. — Бой с Тайсоном Фьюри — не последний мой бой в карьере. У меня много вариантов, с кем драться. Можно подраться с Джоном Джонсом, можно устроить трилогию со Стипе Миочичем. В UFC есть громкие бои для меня. Да, я могу организовать поединок с Тайсоном Фьюри без помощи UFC, но что дальше? Я хотел бы продолжать биться. Нам с руководством лиги нужно сесть за стол переговоров и прийти к соглашению».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.