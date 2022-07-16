Камил Гаджиев назвал онанизмом бой Бикрева с Колодко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал титульный бой в полусреднем весе между Дмитрием Бикревым и Русланом Колодко.

«Считаю, что после боя Кондратьев — Гасанзаде можно было вставать и уходить, — сказал Гаджиев журналистам. — Бой Бикрев — Колодко — это вообще какой-то онанизм. Безэмоциональный поединок — вроде два мастера, но не было войны. И как будто оба были согласны на любой судейский результат».

Бикрев победил Колодко раздельным решением судей на турнире AMC Fight Nights 113, который проходил 15 июля в Краснодаре.