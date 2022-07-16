Камил Гаджиев — о победе Вагабова над Бархударяном: «Взрослый человек отчитывает зарвавшегося школьника»
Гаджием оценил победный поединок Вагабова над Бархударяном
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился впечатлениями от поединка между Вагабом Вагабовым и Давидом Бархударяном.
«Главный бой Вагабов — Бархударян — как будто взрослый человек отчитывает зарвавшегося школьника. Давид не нашел в себе должную мотивацию. Просто получил и все», — сказал Гаджиев журналистам.
Вагабов победил Бархударяна техническим нокаутом в четвертом раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 113, который проходил 15 июля в Краснодаре.
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