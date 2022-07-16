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Камил Гаджиев — о победе Вагабова над Бархударяном: «Взрослый человек отчитывает зарвавшегося школьника»

Гаджием оценил победный поединок Вагабова над Бархударяном
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился впечатлениями от поединка между Вагабом Вагабовым и Давидом Бархударяном.

«Главный бой Вагабов — Бархударян — как будто взрослый человек отчитывает зарвавшегося школьника. Давид не нашел в себе должную мотивацию. Просто получил и все», — сказал Гаджиев журналистам.

Вагабов победил Бархударяна техническим нокаутом в четвертом раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 113, который проходил 15 июля в Краснодаре.

Ислам Вагабов
Камил Гаджиев
ММА
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