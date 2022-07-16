Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился впечатлениями от поединка между Вагабом Вагабовым и Давидом Бархударяном.

«Главный бой Вагабов — Бархударян — как будто взрослый человек отчитывает зарвавшегося школьника. Давид не нашел в себе должную мотивацию. Просто получил и все», — сказал Гаджиев журналистам.

Вагабов победил Бархударяна техническим нокаутом в четвертом раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 113, который проходил 15 июля в Краснодаре.