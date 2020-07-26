Камил Гаджиев: это не точка, но жирная запятая в карьере Емельяненко

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи.

— Упадет ли теперь ценник на Емельяненко? Боюсь, что да. Для индустрии это не очень хорошо, у нас как: чем все дороже, тем индустрия больше стоит и весит, тем больше стоимость входа в нее. А этот бой лишил нас одного из передовых бойцов. Саша обязательно вернется, через пару-тройку боев о нем вновь заговорят, но это если не точка, то жирная запятая в его карьере, — сказал Гаджиев.

Бой Исмаилова и Емельяненко прошел 24 июля. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. После боя стало известно, что Емельяненко получил перелом носа.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имел одержал 17 побед, потерпел 2 поражения. Один из поединков завершился вничью.