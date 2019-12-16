Как выглядит завтрак Александра Емельяненко

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новое видео в Instagram. Он рассказал, что ест на завтрак.

— Мой завтрак: гречишный чай, мед и сырники, — подписал видео спортсмен.

Свой последний поединок, который проходил по правилам бокса, 38-летний боец провел против Михаила Кокляева. Он нокаутировал пауэрлифтера, для которого это был дебютный поединок, в первом раунде. Кокляев после этого заявил, что хочет провести реванш по правилам ММА.