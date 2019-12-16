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Как выглядит завтрак Александра Емельяненко

10:32
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новое видео в Instagram. Он рассказал, что ест на завтрак.

— Мой завтрак: гречишный чай, мед и сырники, — подписал видео спортсмен.

Свой последний поединок, который проходил по правилам бокса, 38-летний боец провел против Михаила Кокляева. Он нокаутировал пауэрлифтера, для которого это был дебютный поединок, в первом раунде. Кокляев после этого заявил, что хочет провести реванш по правилам ММА.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B6FdtpmCa62/

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