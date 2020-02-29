Кадыров назвал Емельяненко одним из лучших бойцов в мире

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео в своем Instagram. Президент ЧР показал, как проводил тренировки с российским бойцом MMA Александром Емельяненко.

«Я очень хорошо знаю Александра Емельяненко. Знаю его плюсы и минусы! Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути. Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки. Прежде всего, он волевой, решительный, сильный духом человек. Он способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи. Александр очень искренен в своих словах и поступках. Он пережил потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги. Я считаю его одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. У него очень много болельщиков и поклонников, желающих подражать стилю ведения поединков. Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому. Уверен, что миллионы болельщиков с большим интересом будут следить за его боем с Магомедом Исмаиловым», — подписал видео Кадыров.

Емельяненко прибыл в Грозный в начале февраля и тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», где готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля. На счету 38-летнего Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Спортсмен провел первый бой в 2003 году.