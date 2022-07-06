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Сегодня, 15:03

Тедди Атлас: «Волкановски напомнил мне молодого Пакьяо»

Тедди Атлас прокомментировал выступление Волкановски в бою против Холлоуэя на UFC 276
Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу Тедди Атлас прокомментировал выступление чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (24-1) в бою против Макса Холлоуэя (23-7) на UFC 276.

«Волкановски показал мастер-класс по боксу, он выглядел просто превосходно, — сказал Атлас на своем YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas. — Он показал, что такое боксерская наука со всех сторон. Он подключал ноги, резал углы, контратаковал, шел вперед. Он так быстро сокращал дистанцию, что напомнил мне молодого Пакьяо. Мэнни мог молниеносно сократить дистанцию и не нарваться на ответный удар».

Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Волкановски
Макс Холлоуэй
Тедди Атлас
UFC
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