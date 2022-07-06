Шлеменко раскрыл план на бой с Исмаиловым: «Буду тупо Магу прессовать»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) признался, что в предстоящем поединке против Магомеда Исмаилова (17-3) будет включать прессинг и работать первым номером.

«Скажу, как есть: я не собираюсь что-то выдумывать, а буду тупо Магу прессовать. Прессовать, прессовать, прессовать, — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Sport24. — Самое главное с Магой — не давать ему работать. То есть он на вас налетел, вы отбились, либо выдержали этот натиск вторым номером, и стоите ждете, пока он отдышится и еще раз на вас побежит. Это не работает с Магой.

Посмотрите на Вову Минеева. Он не в первом раунде, но по чуть-чуть начал прибирать и отвечать тогда, когда он хотел, а не когда Мага этого ждал. То есть он отвечал, когда Мага этого не ждал, и у него не было слишком больших проблем.

А посмотрите на других бойцов, того же Ваню Штыркова, Артема Фролова. Они не плохо дрались, но они работали вторым номером, а Маге только это и нужно. Он налетел, свою серию пробил, отошел. Подышал, походил, опять налетел, подышал, походил. Это так не работает».

Исмаилов и Шлеменко должны подраться в Екатеринбурге в конце августа в российской лиге RCC.