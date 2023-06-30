Штырков: «Кевин Ли — фаворит в бою с Фахретдиновым»

Известный российский боец ММА Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка россиянина Рината Фахретдинова с американцем Кевином Ли.

«Ринат может победить, но если сравнивать спортсменов, уровень Кевина Ли очень высок. Ничего не хочу сказать про Фахретдинова. Для меня в этой истории фаворитом является Ли. У него больше поражений, но надо смотреть, кому и как он проиграл. Кевин — высококлассный боец, с которым Ринату будет очень сложно», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Противостояние Фахретдинова и Ли пройдет 2 июля в прелимах UFC Vegas 76. На его счету 31-летнего Фахретдинова 22 победы и одно поражение.