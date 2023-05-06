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Иван Емельяненко: «Хочется как никому, чтобы Федор и Александр помирились»

Иван Емельяненко поделился мнением о конфликте старших братьев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Иван Емельяненко в интервью «СЭ» поделился мнением о конфликте старших братьев Федора и Александра.

— Когда ты увидел эту перепалку в медиа в 2017 году, как ты к этому отнесся? Не было такого, что схватился за голову: господи, что вообще происходит?

— Отчасти было такое, но, по большому счету, я не хочу об этом разговаривать.

— Как им вообще помириться?

— У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся.

— Ты веришь в это?

— Хочется этого как никому.

26 мая Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником станет дзюдоист Алексей Леденев.

Братья Иван, Федор и&nbsp;Александр Емельяненко. «Как никто другой хочу, чтобы братья помирились». Иван Емельяненко про Федора, Александра и свою жизнь
Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
Федор Емельяненко
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