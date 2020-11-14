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Источник: Яндиев задолжал Харитонову 2 миллиона рублей

07:36
Адам Яндиев. Фото Instagram
Адам Яндиев. Фото Instagram

Стало известного из-за чего произошел конфликт Яндиев и Харитонов поссорились между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым. Причиной стал финансовый спор.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Яндиев задолжал Харитонову 2 миллиона рублей.

В пятницу 40-летний Харитонов получил несколько ударов от Яндиева, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что у бойца проблемы с правым глазом, перелом носа. В субботу ему сделают операцию.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1270010_Chto_ty_ispodtishka_bjesh_Na_Sergeja_Kharitonova_napal_bojec_UFC_Adam_Jandijev

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