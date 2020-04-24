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Источник: Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле

03:13
Вистар Ветеранс Мемориал Арена. Фото Twitter
Вистар Ветеранс Мемориал Арена. Фото Twitter

Турнир UFC 249 может пройти в городе Джексонвилл штата Флорида. Мероприятие должно пройти 9 мая.

Выступая на Wrestling Observer Radio, журналист Дейва Мельтцер сказал, что турнир состоится на «Вистар Ветеранс Мемориал Арена». UFC пока официально не прокомментировала эту информацию.

Напомним, титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его заменили на Джастина Гэтжи. Позже турнир был перенесен.

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