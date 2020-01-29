Источник: Штырков проведет следующий бой с литовцем Урбонавичюсом

Россиянин Иван Штырков (16-1-1) проведет следующий бой с литовцем Лауринасом Урбонавичюсом (13-1), сообщает Sportas.lt. Встреча может состояться в конце февраля.

На счету 31-летнего литовца победная серия из семи боев. 31-летний россиянин на турнире RCC7 в Екатеринбурге в декабре прошлого года уступил швейцарцу Ясуби Эномото удушающим приемом во втором раунде. Это его первое поражение в карьере.