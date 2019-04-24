46-летний отец российского бойца Магомеда Юнусилау умер в больнице после избиения полицейскими, информирует Телеграм-канал Mash.

Как пишет канал, оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов шли по вечернему Орехово-Зуеву. На улице Гагарина они увидели мужчину. От нечего делать они пристали к нему – шутили над внешностью, и пытались задержать.

Сулли забежал в аптеку, просил вызвать полицию, но полицейские зашли за ним – сказали, что сами из полиции и помогут. При попытке задержания его очень сильно избили.

46-летний отец умер в больнице – врачи ничего не смогли поделать с дислокацией и отеком мозга из-за избиения. На полицейских завели уголовные дела – за умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий.