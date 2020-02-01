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Источник: Хабибу предложили 180 миллионов евро за бои с Макгрегором и Мейвезером

19:37
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Саудовские миллиардеры предложили почти 180 миллионов евро чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову за два боя: против ирландца Конора Макгрегора и американского боксера Флойда Мейвезера, информирует The Sun. Об этом сообщил менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

Как отмечается, за каждый бой полагается 90 миллионов, а поединки должны состояться в Эр-Рияде.

Напомним, следующий бой Нурмагомедова проведет 18 апреля против американца Тони Фергюсна.

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