Источник: Хабибу предложили 180 миллионов евро за бои с Макгрегором и Мейвезером
19:37
Саудовские миллиардеры предложили почти 180 миллионов евро чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову за два боя: против ирландца Конора Макгрегора и американского боксера Флойда Мейвезера, информирует The Sun. Об этом сообщил менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.
Как отмечается, за каждый бой полагается 90 миллионов, а поединки должны состояться в Эр-Рияде.
Напомним, следующий бой Нурмагомедова проведет 18 апреля против американца Тони Фергюсна.
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