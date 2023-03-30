Исраэль Адесанья — о бое с Перейрой: «Это мой последний шанс»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) заявил, что его подготовка к бою с чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (7-1) поменялась.

«Я вышел на охоту. Во всех смыслах этого слова, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Мой менталитет изменился. Даже тренер сказал мне, что мое сознание изменилось. Это мой последний шанс, и я собираюсь выложиться на все 100 процентов».

Адесанья подерется с Перейрой 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.