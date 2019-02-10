Исраэль Адесанья: "Я теперь главный претендент на чемпионский пояс"

Боец смешанного стиля Исраэль Адесанья считает, что в следующем поединке он должен побороться за чемпионский пояс UFC в среднем весе. На турнире UFC 234 новозеландец победил единогласным решением судей бразильца Андерсона Силву. В этот же вечер Роберт Уиттакер долен был защищать свой чемпионский титул в поединке с Келвином Гастелумом, но попал в больницу.

– Я теперь претендент номер один, – цитирует MMAJunkie Адесанью. – Я претендую на пояс. Мне все равно, с кем драться. С любым, у кого есть пояс. Смотрю, как Келвин ходит с поясом. Не знаю, кто ему его дал. Я же сделал свою работу и хочу теперь на него претендовать. Готов ждать столько, сколько нужно. Считаю, что я многое сделал для UFC и заслужил стать претендентом.