Исмаилов — Штырков: смотреть прямую трансляцию

Во вторник, 7 марта, российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Иван Штырков встретятся в главном событии турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Бой по правилам бокса в прямом эфире можно будет посмотреть на канале «Матч Боец», «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка Исмаилов — Штырков.

Главное событие вечера начнется не ранее 20:00 по московскому времени.

В профессиональном боксе ни 36-летний Исмаилов, ни 34-летний Штырков еще не проигрывали: у Лысого Хищника две победы, у Уральского Халка — одна победа.

В декабре 2020 года бойцы провели поединок по правилам ММА: победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.