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Борисов не считает, что Bellator сильнее АСА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов сравнил лиги АСА и Bellator и прокомментировал слова вице-президента АСА Асланбека Бадаева, который считает, что Борисов победил бы чемпиона Bellator Серхио Петтиса.

«Я не буду лукавить, но не видел боёв Серхио Петтиса. Я редко смотрю другие промоушены. Мне кажется, уровень российских бойцов давно вырос. Мне уже 38 лет и нет смысла куда-то лезть. Если бы мне было 30-32, я бы мог смело подписываться в любой американский промоушен. Мне кажется, уровень бойцов везде примерно одинаковый. Кто-то считает, что АСА давно сильнее, чем Bellator. Но чтобы узнать, кто сильнее надо проводить эти поединки. Наши российские бойцы уже доказали, что могут биться на любом уровне и становились чемпионами UFC и Bellator. Я не считаю Bellator сильнее АСА», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Ранее вице-президент АСА Асланбек Бадаев сравнил чемпионов своей лиги и Bellator в разных весовых категориях и пришел к выводу, что Борисов победил бы чемпиона американского промоушена Серхио Петтиса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/borisov-ne-schitayu-bellator-silnee-asa-233550/
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