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Исмаилов ответил Минееву, гангстер ли он или герой единоборств

10:22
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Российский боец Владимир Минеев заявил, что другой боец Магомед Исмаилов официально отказался от поединка с ним.

Напомним, что Минеев хочет провести реванш. В первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была зафиксирована ничья. ?

«Пост Исмаилова о заточении в комнате и все, что было сказано для того, чтобы не выйти со мной в клетку, считаю его официальным отказом от боя. Всем уже ясно: драться со мной по-честному он не будет. А играть в его гнусные игры я не собираюсь, и так понятно, что за мной не заржавеет. Пусть Мага уже определится, кто он: герой индустрии единоборств или типа гангстер», — написал Минеев в Instagram.

«Я гангстер», — ответил Исмаилов в комментариях.

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