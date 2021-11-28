Макгрегор рассказал о сроках своего возвращения
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своем восстановлении после перелома берцовой кости.
«Малоберцовая кость полностью зажила, а с внутренней стороны больцеберцовой кости образовалась качественный нарост, — написал Макгрегор в Twitter. — Необходимо спокойствие, чтобы такая же мозоль появилась с внешней стороны, так как именно там был более серьезный перелом. Поэтому ключевым моментом является сохранение спокойствия.
По контракту с UFC у меня еще два боя. Хорошо всю жизнь выступать только в UFC. Я же и есть UFC. Спарринги будут у меня в апреле. Мое возвращение неизбежно, но надо сохранять спокойствие".
Макгрегор последний раз выходил в клетку в июле этого года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. В конце первой пятиминутки Конор получил травму левой ноги.
На счету 33-летнего Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений.
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