Исмаилов объяснил, почему принес президенту АСА куклу с топором в голове

Магомед Исмалов рассказал, почему захотел подарить президенту АСА Алексею Яценко куклу вуду с топором в голову.

13 декабря Исмаилов победил единогласным решением судей Ивана Штыркова на турнире АСА 115 в Москве, а после боя показал куклу вуду с топором в голове, которую он принес для Яценко. Ранее Яценко подарил Исмаилову куклу вуду на пресс-конференции.

«Мне куклу вуду отправили из Екатеринбуга, а тут кукла вуду из Дагестана. У нас без иголок, у нас с топорами куклы вуду, — сказал Исмаилов. — Возможно, та кукла не от Алексея Яценко мне пришла. Возможно. Но он ее представил».

«Я спокойно реагирую на такие вещи, — сказал Исмаилов. — Пойду почитаю молитву, обращусь к Всевышнему. Мне этого достаточно. А мои родители, мои родные — их это очень взбудоражило, они тяжело это перенесли, целая суета была. Для них это было непросто перенести. Кто-то, может быть, и поплакал. Одно дело надо мной так пошутить, другое — над моими родными. Это, так сказать, небольшая ответная реакция — [кукла] с топором в голове. Если этот подарок адресован мне — его нужно дать мне и оставить решение мне — представить это окружающим или нет».

(Константин Колмаков)