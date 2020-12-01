Исмаилов обратился к болельщикам перед боем со Штырковым

Российский боец MMA Магомед Исмаилов обратился к болельщикам в преддверии поединка с соотечественником Иваном Штырковым. Бой пройдет 13 декабря в рамках турнира ACA 115.

— Хочу поблагодарить всех, кто со мной! Помню тяжелые времена, помню легкие, — отметил Исмаилов в Instagram. — Ситуация менялась, а вы всегда рядом, всегда поддержите или порадуетесь вместе со мной! Вы частичка света в это тусклое время! Рад, что ваша положительная сторона преобладает над негативной. Вы не раз вдохновляли меня и на плечо ваше не раз была возможность опереться! Пусть в вашей жизни будут такие же люди как вы, что бы вам хотелось писать, подобно тому, как пишу сейчас я. Улыбок вам по жизни и благ вашим семьям.

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