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Исмагулов — о Петре Яне: «Выносливый, действительно пахарь»

Исмагулов рассказал, за кем было интереснее всего наблюдать во время тренировок в Таиланде
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Российский легковес казахстанского происхождения Дамир Исмагулов рассказал, за кем ему было интереснее всего наблюдать во время тренировок в Таиланде.

«Самый интересный — Петр Ян. Мы давно тренируемся с Петей вместе, еще по любителям сколько выступали. Парень очень хороший, выносливый, действительно пахарь. Еще прилетали спортсмены из Бразилии, которые дерутся в UFC и PFL. Где-то что-то можно для себя взять», — приводит слова Исмагулова «РБ Спорт».

В последнем поединке, который состоялся 23 мая 2021 года на UFC Fight Night 188, Исмагулов победил Рафаэля Алвеса (20-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Следующий бой Исмагулов проведет 19 июня на турнире UFC против грузинского бойца Гурама Кутателадзе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/damir-ismagulov-yan-e-to-dejstvitel-no-pahar/
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