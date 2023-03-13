Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:34

Ислам Омаров: «Два пика не может быть. У Яна был свой пик»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

25-летний российский полулегковес АСА Ислам Омаров (13-0) в интервью «СЭ» заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) усердно тренировался для боя с Мерабом Двалишвили (16-4).

«Мы когда работали [в Таиланде], таких ошибок он не прощал другим, — сказал Омаров «СЭ». — Мы намного больше, чем он. Он на 61 килограмм дерется, мы на 66 килограммов, разница у нас 10 килограмм почти, но он с нами нормально конкурировал, и в борьбе, а в стойке мы и так ему уступали. Петр очень мощный для своего веса. Он точно не восстановился, даже двигался не так, руки постоянно встряхивал, по ходу забивались руки или че. Встряхивал каждый раунд, и удары такие медленные, сам медленный был какой-то. Устал после второго раунда, подошел, дышал, сетку держал.

На сборах я видел, когда он спарринговался с не менее крепким, чем Мераб, пацаном, он в One FC подписан [Раджабали Шайдуллаев]. С ним они спарринговались, он одну ошибку допустил, и Петр наказал его. И каждого мог так наказать, я слышал, что он мог на спаррингах в нокдаун отправить, мог нокаутировать. А здесь он много ошибок простил Мерабу. Петра с одной ноги невозможно переводить, мы видели, что в третьем раунде Мераб проходил в одну ногу, и Петр ее просто вытаскивал. Он хорошо стоит на ногах, нормально борется, у него получается бороться.

Прошел ли у Петра пик? Два пика не может быть у человека, у него был свой пик, но он может конкурировать. Такой же голод если вернется, он еще может забрать пояс. Даже с Шоном О'Мэлли он подрался не так, как должен был. В чем причина, мы не знаем.

Недооценки Мераба не было, Петр очень серьезно подходит к своим боям. Даже когда мы разговаривали, он ни разу не заикался, что недооценивает что-то. Он очень усердно готовился. Мы вставали только, а он уже пробежку сделал и в зале находился. Последний уходил и первый приходил, хороший лагерь провел. Но бой удивил, состояние его мне не понравилось. Я думал, до пятого раунда даже не дойдет, у меня в голове было, что Петр может корпус ему пробить, печень посадить. Вот так выиграть".

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
0
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Омаров: «У Яна 100 процентов было что-то не то со здоровьем»

Ислам Омаров: «Двалишвили лишнее болтает, страны затрагивает. За это можно спросить»
Новости
RSS RSS
Все новости