Ислам Омаров: «Двалишвили лишнее болтает, страны затрагивает. За это можно спросить»

25-летний российский полулегковес АСА Ислам Омаров (13-0) в комментарии «СЭ» заявил, что уважает Мераба Двалишвили (16-4) как бойца, однако подчеркнул, что грузинский боец поступает неправильно, приплетая политику.

«Уважения он [Двалишвили] заслуживает, такую работу проделал, такого бойца выиграл. Но он лишнее болтает, про политику, страны затрагивает. За такие моменты можно спросить», — сказал Омаров «СЭ».

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.