Ислам Омаров: «У Яна 100 процентов было что-то не то со здоровьем»

25-летний российский полулегковес АСА Ислам Омаров (13-0) в комментарии «СЭ» заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) подошел к поединку с Мерабом Двалишвили (16-4) не в лучшей форме из-за проблем со здоровьем.

«Удивил меня Петр, не так он подрался. То ли не восстановился... Он не так должен был драться. По моему мнению, он должен был просто переехать [Двалишвили]. У него 100 процентов было что-то не то со здоровьем. Может, не восстановился или травму получил», — сказал Омаров «СЭ».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.