Ислам Махачев: «С Конором нам лучше не пересекаться. Будет конфликт»

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал отношения с Конором Макгрегором и его командой. По мнению Махачева, входящего в команду Хабиба Нурмагомедова, у него обязательно произойдет конфликт с ирландцем, если они встретятся вне октагона.

— Думаю, мы уже успели расправиться и с Конором, и с его командой. На мой взгляд, эта история осталась в прошлом, — цитирует RT Махачева.

— При этом сам Нурмагомедов отмечал, что история с Конором никогда не закончится...

— Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться.

— Хотели бы сразиться с кем-нибудь из партнеров Макгрегора по команде — Артемом Лобовым или Диллоном Дэнисом?

— Не хотел бы тратить на них время. Эти бойцы находятся не на моем уровне. Плюс ко всему, оба уже не выступают в UFC. Дэнис и вовсе провел всего два боя в карьере и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь.

— Если бы вам сегодня предложили выйти в октагон с Макгрегором в рамках турнира UFC, рассмотрели бы такой вариант?

— Несомненно. Кто откажется от возможности заработать легкие деньги?

— Считаете, что для вас схватка с Конором вышла бы слишком простой?

— Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению легкий для меня.