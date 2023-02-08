Ислам Махачев: «Конор в плохой форме. Он принимает много наркотиков и алкоголя»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) прокомментировал предстоящий поединок экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) и Майкла Чендлера (23-8).

«Я думаю, для Чендлера этот бой [с Макгрегором] — последний, — отметил Махачев в интервью ESPN. — Он просто хочет заработать денег и уйти. Если он проиграет, то UFC следует его вышвырнуть. Сколько раз он проигрывал?

Конор подойдет к бою в плохой форме. Он принимает много наркотиков, алкоголя… он будет в плохой форме, и Чендлера ему будет победить тяжело. Но при этом Конор вполне может побить Чендлера, потому что я не понимаю логику Чендлера. Он ведь базовый борец, но во время боя он сходит с ума. Может быть, он дрался так, чтобы проиграть Порье и Гэтжи, чтобы Конор согласился разделить с ним октагон.

Мне интересен этот бой, но между мной и ними огромная пропасть».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.