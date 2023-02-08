Махачев — Волкановски: титулы и гонорары бойцов в UFC

12 февраля в австралийском Перте пройдет турнир UFC 284, где в бою за титул чемпиона в легком весе подерутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «RAC Arena», начало — в 02.00 по московскому времени.

34-летний Волкановски является действующим чемпионом UFC в полулегком весе. 2 июля 2022 года он единогласным решением судей выиграл у американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 276. Волкановски располагается на первом месте в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. По данным портала Thesportsdaily, австралиец за свою карьеру заработал 3 608 500 долларов гонорарами.

31-летний Махачев 22 октября 2022-го победил американца Бобби Грина сабмишном на UFC 280 и стал чемпионом в легком весе. По информации Thesportsdaily, сумма всех гонораров за его карьеру составляет 1 880 000 долларов.

Посмотреть UFC 284 можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию боя Махачев — Волкановски. Их поединок начнется не ранее 06.00 мск.

Махачев — Волкановски: полный кард UFC 284