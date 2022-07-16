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16 июля, 23:40

Махачев пообещал вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан

Алексей Еремин
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Российский боец Ислам Махачев (23-1) предстоящий поединок с Чарльзом Оливейрой (33-8) за вакантный пояс в легкой весовой категории на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Мечта становится реальностью. 22 октября я верну чемпионский пояс в Дагестан», — написал Махачев в социальных сетях.

Ранее чемпионским поясом UFC в легкой весовой категории владел дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов (29-0). Спортсмен завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи (23-3) на турнире UFC 254. Нурмагомедов оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным бойцом из спорта.

Махачев выиграл 10 последних поединков. В последнем бою 30-летний россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
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