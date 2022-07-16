Ортега травмировал плечо и не смог продолжить бой с Родригесом

Второй номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (15-2) проиграл Яиру Родригесу (13-3) техническим нокаутом в первом раунде на UFC on ABC 3 в Нью-Йорке (США).

В главном бою вечера Ортега получил травму плеча и не смог продолжить бой.

«Я очень разочарован. Я хотел продолжать бой, у меня было две операции на плече и, видимо, предстоит третья», — сказал Ортега в послематчевом интервью.

Родригес прошлый бой проиграл Максу Холлоуэю (23-7) 13 ноября 2021 года на UFC Fight Night 197 в Лас-Вегасе, США.