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16 июля, 23:06

Салихов проиграл Ли Джинглиангу техническим нокаутом на турнире UFC в Нью-Йорке

Алексей Еремин
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37-летний российский средневес UFC Муслим Салихов (18-2) проиграл Ли Джинглиангу (18-7) техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC on ABC 3 в Нью-Йорке.

Ранее китайский спортсмен проиграл шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву (11-0) на турнире UFC 267 .

Салихов шел до этого боя на серии из 5 побед. Ранее российский боец одолел бразильца Франсиско Тринальдо (28-8) 5 июня 2021 года на UFC Fight Night 189. Поединок завершился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

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