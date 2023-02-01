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Сегодня, 11:44

Ислам Махачев поделился старой фотографией с Алексеем Олейником

Давид Хачатрян
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Хабиб Нурмагомедов, Алексей Олейник и Ислам Махачев.
Фото Соцсети

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) поделился в соцсетях фотографией 2009 года, на которой он стоит вместе с экс-чемпионом в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и 45-летним бойцом UFC Алексеем Олейником (60-17).

«Мой первый серьезный результат. Чемпионат России по боевому самбо. 2009 год», — написал Махачев в соцсетях.

Махачев подерется с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алексей Олейник
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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