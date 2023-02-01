Ислам Махачев поделился старой фотографией с Алексеем Олейником

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) поделился в соцсетях фотографией 2009 года, на которой он стоит вместе с экс-чемпионом в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и 45-летним бойцом UFC Алексеем Олейником (60-17).

«Мой первый серьезный результат. Чемпионат России по боевому самбо. 2009 год», — написал Махачев в соцсетях.

Махачев подерется с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.