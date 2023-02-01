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Сегодня, 11:40

Экс-тренер Емельяненко: «Если Федор пропускает удар — ему нужно вернуть его»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Бывший тренер бойца ММА Федора Емельяненко Андрей Былдин в интервью «СЭ» рассказал, каким был спортсмен на тренировках.

— С ударом у Федора сразу все было в порядке?

— Он очень неудобный, быстрый. А если пропускает удар — ему все равно, друг ты ему, тренер или еще кто-то, — ему нужно вернуть этот удар. Иногда на тренировках я спрашивал его: «Федя, зачем ты меня бьешь в затылок, я же тебе на ухо подсказки говорю». Были моменты, ребята со стороны его тоже спрашивали. А Федя в азарте... Мне других вариантов не оставалось — или быстрые атаки и дистанция, или клинчеваться, пока могу удержаться и не дать ему возможность размахнуться для сильного удара.

Федор Емельяненко. «С Федей невозможно легко работать, он всегда засаживает со всей силы». Как дзюдоист Емельяненко учился бить
Федор Емельяненко
ММА
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