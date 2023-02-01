Экс-тренер Емельяненко: «Федор, бывало, дернет кого-то за ухо так, чтобы щелчок слышно было»

Бывший тренер бойца ММА Федора Емельяненко Андрей Былдин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, нокаутировал ли спортсмен кого-нибудь в спарринге.

— Нокдауны были, но мы же старались останавливать, чтобы не было травматизма. Ребята готовятся к соревнованиям, не все профессиональные ударники, не всем это нужно. Кому нужно лишнее сотрясение? Роману Костенникову много доставалось, потому что мы жили вместе — и он подходил по тяжам. Когда они вставали в пару с Федором, Рома, бывало, по несколько раз бывал в стоячем нокдауне. Я спрашивал: «Федя, парень поплыл, чего ты его добиваешь?», а он в ответ: «Андрюха, а кто меня в бою жалеть будет?» Ну, он всегда такой был. А потом мы шли [с тренировки] вместе, ели за одним столом, спали в одной комнате.

Федя — человек с достоинством... наверное, легкоранимый. Волк-Хан, когда Федор только приехал в Тулу, был уважаемым человеком, к тому моменту уже многого достиг. Помню, в Японии был момент в лифте: Хан в шуточку Федю ткнул немного, а Федя взял его за руку и сказал: «Хан, больше так не делай». Ему это не понравилось, он сразу дал понять, что ему такие шутки не по душе. Я этот момент запомнил. Можно было это как-то обыграть с улыбкой, но Федя этого не понимал. Однако Федя и сам шутник. Бывало, дернет кого-то за ухо так, чтобы щелчок слышно было... Могло и ухо повиснуть.