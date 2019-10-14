Российский боец UFC Ислам Махачев в интервью «СЭ» заявил, что бой с американцем Нейтом Диасом сложился бы для него легко.

— Вы говорили, что хотели бы сразиться с Нейтом Диасом. Это связано с его стилем или с дракой в Лас-Вегасе (потасовкой между командами Хабиба и братьев Диас в 2015 году)?

— Все накопилось. Просто хотел бы провести легкий бой.

— Легкий?

— Конечно. Считаю его очень легким соперником. Думаю, все эксперты в ММА, видя его последний бой, дали ему заслуженную оценку.

— Но он же выиграл у Энтони Петтиса.

— Тот тоже легкий соперник. Его время уже закончилось. Просто зарабатывает деньги.

— Масвидал выключит Диаса?

— Конечно. Даю 99 процентов на его победу.

— Как вам идея с поясом главному засранцу UFC?

— Да ну. За что они дерутся? Сначала я думал, что это шутка, смотрю — а реально пояс придумали. И интересно, как кто-то из них будет его защищать. Я бы за такое звание точно не хотел бы драться.

27-летний Махачев выступает в легком весе (до 70,3), в ММА одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. У 34-летнего Диаса 20 побед и 11 поражений. 2 ноября он проведет бой с соотечественником Хорхе Масвидалом на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. (Илья Андреев)

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