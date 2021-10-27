Ислам Махачев: «Минеев и Исмаилов легко потянут топ-15 UFC»

Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением о качестве боя в поединке между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Сколько хочешь они потянут [уровень UFC]. В России валом ребят, которые бы потянули топ-15 UFC и не хуже любого там бойца. Они в хорошем темпе дрались, дай любому такой темп, он устанет».

16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде поединка AMC Fight Nights 104 в Сочи. Махачев 30 октября подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

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