Ислам Махачев: «Минеев и Исмаилов легко потянут топ-15 UFC»
19:45
Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением о качестве боя в поединке между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
«Сколько хочешь они потянут [уровень UFC]. В России валом ребят, которые бы потянули топ-15 UFC и не хуже любого там бойца. Они в хорошем темпе дрались, дай любому такой темп, он устанет».
16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде поединка AMC Fight Nights 104 в Сочи. Махачев 30 октября подерется с Дэном Хукером на UFC 267.
Полностью интервью с Исламом Махачевым читайте на сайте «СЭ»
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