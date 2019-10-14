Ислам Махачев: «Думаю, Хабиб проведет еще два боя»

Российский боец UFC Ислам Махачев считает, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет еще два боя. 27-летний Махачев и 31-летний Нурмагомедов дружат и вместе тренируются.

— Следующий бой Хабиба может пройти в России. Что известно на данный момент?

— Знаю, что переговоры идут по апрелю или марту. Хабиб встречался с представителями UFC в России. UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов. Если они потянут, то бой в России состоится. Это будет один из последних боев Хабиба. Думаю, многие хотели бы, чтобы он прошел в России.

— Один из последних?

— Я думаю, он проведет максимум два боя. Это мое мнение. Мы на эту тему серьезно не общались, но, думаю, максимум два, потолок — три.

— Болельщики расстроятся. Многие бы хотели, чтобы он выступал дольше.

— У организма тоже есть свой ресурс. Думаю, никто бы не хотел увидеть поражение Хабиба. А чтобы его не произошло, нужно вовремя уйти.

В активе Махачева 18 побед и 1 пораджение. У Нурмагомедова — 28 побед, о поражений. Хабиб — чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг). (Илья Андреев)

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