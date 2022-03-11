Конор Макгрегор показал, как отрабатывает удары после травмы ноги

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную форму и показал, как отрабатывает удары после травмы ноги, полученной во время последнего боя.

На турнире UFC 264, который состоялся в июле прошлого года в Лас-Вегасе, Макгрегор досрочно уступил Дастину Порье. Ирландец травмировал левую ногу в конце первого раунда и не смог продолжить бой.

В настоящее время Конор Макгрегор идет на серии из двух поражений. Всего на счету экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весах 22 победы и 6 поражений.