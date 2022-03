Тан Ли защитил титул чемпиона One Championship в полулегком весе

В Каланге (Сингапур) состоялся турнир One Championship — Lights Out, в главном бою которого Тан Ли защитил титул чемпиона One в полулегком весе, победив Гэрри Тонона. Приводим результаты всех боев турнира.

Полулегкий вес: Тан Ли (Вьетнам / США) победил Гэрри Тонона (США) — КО, 1-й раунд. Бой за титул чемпиона ONE в полулегком весе.

Легчайший вес: Джон Линекер (Бразилия) победил Бибиано Фернандеса (Бразилия) — КО, 2-й раунд. Бой за титул чемпиона ONE в легчайшем весе.

Полулегкий вес: Мартин Нгуйен (Вьетнам / Австралия) победил Кирилла Горобеца (Украина) — ТКО, 3-й раунд.

Промежуточный вес: Ирадж Азизпур (Иран) победил Ишмаэля Лондта (Нидерланды) — КО, 2-й раунд.

Минимальный вес: Адриан Матейс (Индонезия) победил Алекса Сильву (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд.

Минимальный вес: Чжан Пэймэн (Китай) победил Джоша Тонна (Австралия) — ТКО, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Эко Рони Сапутра (Индонезия) победил Чена Ротана (Камбоджия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Минимальный женский вес: Иман Бэрлоу (Великобритания) победила Даниэлу Лопес (Аргентина) — ТКО, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Лиам Нолан (Великобритания) победил Ким Лока (Южная Корея) — ТКО, 1-й раунд.

Минимальный женский вес: Еин Лин (Китай) победила Милагрос Лопес (Аргентина) — Единогласное решение.