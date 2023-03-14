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Генри Сехудо: «Мераб Двалишвили будет для меня легкой наживой»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) выразил уверенность, что без труда побьет первого номера рейтинга легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили (16-4).

«Я ожидаю от Стерлинга, что он будет драться так же, как он дрался с Педро Муньозом — навязывать высокий темп, делать много движений, боковых ударов, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — Эти парни всегда действуют одинаково. Двалишвили все время прессингует, поэтому он будет для меня легкой наживой. Я бы причинил ему боль. Я бы подпустил его к своим ногам, дал почувствовать весь свой вес, а затем повалил бы его».

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
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