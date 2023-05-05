Алискеров: «В Дагестане уровень подготовки не хуже, чем в Америке»

Российский дебютант UFC, выступающий в среднем весе, Икрам Алискеров рассказал о подготовке в Дагестане и сравнил уровень дагестанских бойцов с топами UFC.

«В American Top Team очень интересные тренировки и сильный тренерский состав и состав бойцов. Этот лагерь я провел у себя в Дагестане, и он был не хуже. Там тоже очень конкурентные пацаны: Мурад Рамазанов, Магомедрасул Гасанов, которые могут прийти в любой зал и дать бой любому топу. Так что я не думаю, что у нас в Дагестане уровень подготовки чем-то хуже. Даже на уровне топ-10 и топ-5 эти ребята будут конкурировать со всеми. Это очень сильные, талантливые и трудолюбивые ребята. Они просто выступают в другой лиге. Но запусти их в любую лигу мира, и они дадут бой любому бойцу в любом весе. У нас есть еще Расул Магомедов, который перешел из борьбы. У него пока нет профессиональных боев, но уровень борьбы настолько высокий, что может у любого профессионала выиграть», — приводит слова Алискерова MMA.Metaratings.ru.

6 мая в Ньюарке Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC с американцем Филом Хоусом. Алискеров провел 14 профессиональных боев, в которых одержал 13 побед.