Алискеров: «Проигрыш Чимаеву дал мне толчок. Я многое поменял в жизни»

Российский боец UFC Икрам Алискеров рассказал, как на него повлияло поражение от Хамзата Чимаева.

«Я на это поражение смотрю так: это поражение помогло переосмыслить ведение боя, тренировочный процесс, что нельзя менять весовые категории, — сказал Алискеров «СЭ». — Любой бой, не важно, выиграл ты или проиграл, если с головой дружишь, то ты растешь на этом бое. В моем случае да, этот проигрыш конкретно мне дал такой толчок жи есть. Многое я поменял в своей жизни, в том числе в тренировочном процессе».

Бой Алискерова и Чимаева состоялся на турнире Brave в 2019 году, Чимаев выиграл нокаутом в первом раунде. На турнире UFC 288 Икрам Алискеров провел дебютный поединок в промоушене и нокаутировал в первом раунде Фила Хоуза.